Allo Slash+ Ivan Fedele e Rosa Alvino presentano “A tutto Claudio”

Appuntamento allo Slash + di Via Gemito 20 al Vomero per tutti i fan del mitico Claudio Baglioni, sabato 11 novembre alle ore 18:30.

Si presenta il volume A tutto Claudio alla presenza degli autori, la giornalista Rosa Alvino e l’attore Ivan Fedele – celebre il duo Ivan e Cristiano a Made in Sud, della scrittrice Rosalia Catapano e l’editore Aldo Putignano.

A tutto Claudio chiude la trilogia iniziata, nel 2017, con il romanzo Non avrai altro Dio all’infuori di Claudio e seguita da Mal comune e in mezzo Claudio.

La presentazione del libro sarà arricchita dall’ascolto di alcuni dei brani del noto cantautore romano intrecciati al filo narrativo dei tre romanzi e dalla proiezione di alcune videotestimonianze inviate per l’occasione da alcuni dei numerosi fan di Claudio Baglioni e lettori dei volumi.

Alla trilogia è collegata la pagina facebook “A tutto Claudio” che conta oltre 3000 follower.

Il volume è in vendita in tutte le librerie ed anche sui principali store online.

Il libro:

«Provate a leggere quello che succede. Perché i racconti che nascono da un grande amore sono sempre speciali»

(Maurizio de Giovanni)

Nulla ti cambia la vita come un figlio. Soprattutto quando il padre è uno sfegatato fan di Claudio Baglioni e vive di concerti, raduni, collezioni e appostamenti sotto gli alberghi.

La nuova storia di Luca e Sara ha per tema la genitorialità, che ciascuno dei due affronta con il proprio carattere. Lei è responsabile, pragmatica. Lui è volubile e a tratti immaturo. Come riusciranno a conciliare le loro personalità e ad affrontare l’arrivo di una new entry che rivoluzionerà le loro esistenze?

Gli autori

Rosa Alvino è giornalista e addetto stampa.

Ivan Fedele è attore e scrittore, componente del duo Ivan e Cristian (Made in Sud)