Omicidio a San Severo, imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco

(Adnkronos) – Sgomento a San Severo, in provincia di Foggia, per l’omicidio dell’imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, 49enne, ucciso a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo è stato trovato in un terreno agricolo. Sul caso indagano i carabinieri. 

La sindaca Lydia Colangelo ha espresso ”la massima indignazione per l’efferato omicidio”, condannando ”fermamente questo grave e devastante episodio di violenza criminale, che lascia la città sconvolta e preoccupata”.  

La prima cittadina ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. ”Episodi di tale inaudita gravità ed efferatezza non fanno altro che frenare lo sviluppo in atto nel nostro paese – ha detto – creano senso di insicurezza e paura e mortificano le coscienze della nostra popolazione che alla notizia di questo grave fatto di sangue è rimasta incredula e sgomenta. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità competenti”. 

