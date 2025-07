Maltempo, allerta arancione in Toscana: temporali al Nord e al Centro

(Adnkronos) – Allerta maltempo oggi domenica 13 luglio in diverse Regioni con piogge e temporali mentre continua la tregua dal grande caldo (anche se non durerà) con temperature senza rischi sanitari. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore della settimana, il ministero della Salute per la giornata di oggi mette il bollino verde su tutti i capoluoghi monitorati ad eccezione di Ancona e Cagliari che hanno il bollino giallo. Saranno loro le prime città della Penisola a riscaldarsi, pur con un livello 1 di "pre-allerta", a indicare "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore". Un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari, nel corso della giornata di oggi, si sposterà dai settori tirrenici centro-settentrionali verso il Nordest, determinando una fase di maltempo, in particolare sui settori centro-orientali del Nord e sui settori occidentali delle Regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dalle prime ore della giornata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Liguria e Toscana, in estensione a Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori della Toscana; allerta gialla in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e settori di Lombardia e Toscana. —[email protected] (Web Info)