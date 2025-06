Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Biennale di Venezia

(Adnkronos) – Unire scuola e arte per formare cittadini più consapevoli e creativi: è questo l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa firmato oggi a Roma tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Biennale di Venezia. L'accordo, siglato dal ministro Giuseppe Valditara e dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, punta a portare le arti contemporanee tra i banchi di scuola attraverso percorsi didattici, laboratori creativi e visite guidate, offrendo agli studenti un accesso privilegiato al patrimonio culturale e artistico di una delle istituzioni più prestigiose al mondo. Il protocollo d'intesa per la promozione e la conoscenza delle arti contemporanee e del patrimonio artistico e culturale avrà una durata triennale: le parti intendono collaborare per la diffusione, su tutto il territorio nazionale, di progetti didattici formativi, al fine di promuovere la conoscenza diretta delle arti contemporanee tra le nuove generazioni, incentivando il "fare creativo" quale elemento culturale fondamentale, parte integrante dell’educazione e della formazione degli studenti. A tal fine le parti, spiega un comunicato, intendono offrire agli studenti l'opportunità di entrare in relazione formativa con il "sistema Biennale", attraverso un itinerario tematico di formazione incentrato sulla valorizzazione delle arti contemporanee della Biennale di Venezia, caratterizzato da visite guidate delle sedi espositive, dei teatri e della sede istituzionale della Biennale, che rappresentano, dal punto di vista storico e artistico, un'importante realtà nella città di Venezia. Il Ministero dell'Istruzione e del ;erito e la Biennale di Venezia si impegnano altresì a collaborare all'organizzazione di un percorso/itinerario didattico-educativo dedicato, in particolare, al linguaggio visivo delle arti contemporanee, attraverso laboratori creativi, di ricerca e sperimentazioni pratiche. In particolare, la Biennale si impegna ad agevolare la partecipazione di tutte le scuole secondarie, di primo e secondo grado, alle sue manifestazioni e a percorsi guidati, attività di laboratorio e iniziative interattive, condotte da operatori selezionati e formati dalla Biennale, che prevedono il coinvolgimento attivo dei partecipanti, coniugando una parte laboratoriale alla visita presso gli spazi preposti, o direttamente nel percorso espositivo. —[email protected] (Web Info)