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Incidente a Prato, bambina di 5 anni travolta da un’auto: è grave﻿

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(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto questa mattina, intorno alle 11, a Prato, in via Braga, nella frazione di Tavola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della mamma e avrebbe attraversato la strada nel momento in cui stava sopraggiungendo un’auto Bmw condotta da un cittadino italiano, che non è riuscito a evitare l’impatto. 

Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118, che vista la gravità delle ferite subite dalla bambina hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso per il trasporto all’ospedale Meyer, dove i medici si sono riservati la prognosi. 

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