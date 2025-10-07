News

Germania, accoltellata neosindaca Iris Stalzer: è in condizioni gravissime

by Adnkronos
(Adnkronos) – Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata alla schiena e all'addome.  Stalzer, 57 anni, socialdemocratica, eletta il 28 settembre, è stata aggredita intorno alle 12 oggi vicino alla sua abitazione, secondo quanto riporta l'emittente Wdr.  "Un atto efferato", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Temiamo per la sua vita", ha aggiunto il cancelliere, chiedendo su X che sul crimine e il suo movente "sia fatta rapidamente luce".  
