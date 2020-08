Frammenti di luce sbarca su Chili

Il documentario ambientato nella magica cornice di Matera approda sulla nota piattaforma

Frammenti di luce, il documentario ambientato nella magica cornice di Matera, approda su Chili TV. Il documentario firmato dal regista napoletano Andrea Valentino e dal regista lucano Giovanni Rosa, sarà disponibile da agosto sulla piattaforma VOD ChiliTV non sono in Italia ma anche in Germania, Regno Unito, Austria e Polonia.

La città dei sassi e delle chiese rupestri, è ricca di misteri e di storie incredibili come questa: nel 1962 un professore tedesco di storia dell’arte arriva con un’auto sportiva a Matera insieme a due allievi.

Durante la sua permanenza viene notato da alcuni pastori che lo vedevano scorrazzare con la sua auto. Alla sua partenza dalla città Lucana si scoprirà che il professore ha portato via una grande quantità di affreschi strappati dalle antichissime chiese rupestri. Il caso viene affidato all’Interpool, che in breve tempo recupererà la refurtiva.

Dopo 50 anni una giovane guida turistica scopre una nuova traccia, il caso si riapre e la storia del furto riemerge con un’incredibile sorpresa.

Casa di Produzione: Labirinto Visivo | Co-produzione: Vargo Film

Genere: Documentario | Durata: 48 Minuti | Lingua: Italiano\Tedesco | Sottotitoli: Inglese

Con il patrocinio del Goethe-Institut Neapel