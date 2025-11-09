News

F1 Gp Brasile oggi in diretta, la gara live

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Va in scena il Gp del Brasile, appuntamento numero 21 del Mondiale 2025 di Formula 1. Sul tracciato di Interlagos, si profila un nuovo duello targato McLaren con la Ferrari che spera di recitare un ruolo di primo piano. Il britannico Lando Norris, leader del Mondiale con 365 punti, scatta dalla pole position. Il suo compagno Oscar Piastri, che insegue con 356 punti, parte dalla seconda fila alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli e della Ferrari di Charles Leclerc. 

 

Il prossimo Gp si corre a Las Vegas il 22 novembre. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne...

Roma-Udinese oggi, match in diretta

Trump: “Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus...

Vannacci ‘riscrive’ le leggi razziali: bufera social, endorsement...

Bergamo, aggredisce la compagna e la lascia in...

Medicina, Salonia (Siu): “Urologo punto di riferimento per...

Cinema, Giuli: “Sguaiati attacchi Pd e M5S danneggiano...

Ryanair, nuove regole da mercoledì novembre: carta d’imbarco,...

Bologna-Napoli in campo oggi, match in diretta

Gaza, Idf: “Corpo ostaggio consegnato a Croce rossa”