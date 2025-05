Eurovision 2025, ecco chi passa in finale dopo il secondo round

(Adnkronos) – Terminata la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 alla St. Jakobshalle di Basilea, ecco svelati gli altri 10 Paesi che hanno conquistano il televoto qualificandosi per la finalissima di sabato 18 maggio. Si tratta della Lituania con Katarsis (Tavo Akys), di Israele con Yuval Raphael (New Day Will Rise), dell'Armenia con Parg (Survivor), la Danimarca con Sissal (Hallucination), l'Austria con JJ (Wasted Love), il Lussemburgo con Laura Thorn (La Poupée Monte Le Son), la Finlandia con Erika Vikman (Ich komme), la Lettonia con Tautumeitas (Bur Man Laimi), Malta con Miriana Conte (Serving) e la Grecia con Klavdia (Asteromáta). Gli artisti vanno ad aggiungersi così ai vincitori della prima semifinale, e cioè Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina. In gara con accesso diretto alla finale anche i 'big', tra cui l'Italia con Lucio Corsi e la sua 'Volevo essere un duro'. —[email protected] (Web Info)