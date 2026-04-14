News

Trump contro Meloni e l’Iran ‘difende’ l’Italia: “Perché dovremmo colpirla?”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Donald Trump attacca Giorgia Meloni, che “non vuole essere coinvolta” nella guerra contro l’Iran anche se Teheran “ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”. L’affondo del presidente degli Stati Uniti contro la presidente del Consiglio e contro l’Italia non passa inosservato nel contesto internazionale e finisce nel radar del network iraniano sui social. Teheran, dall’inizio della guerra, ha una presenza capillare sui social – e in particolare su X – attraverso anche i profili delle ambasciate in numerosi paesi. All’affondo di Trump, replica – nella ‘roulette’ social – l’ambasciata iraniana in Thailandia. “Perché dovremmo far male all’Italia?”, chiede la rappresentanza diplomatica dal proprio profilo X. “Amiamo il popolo italiano, il calcio, il cibo. Amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, la Sicilia e tutto quello che c’è in mezzo”, si legge nel messaggio che innesca anche conversazioni con utenti italiani. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Internazionali, Binaghi: “Obiettivo vincere singolare maschile”. E annuncia...

David di Donatello, la conduzione sarà corale: anche...

Spagna approva regolarizzazione di circa 500mila migranti senza...

Terre de la Custodia chiude Vinitaly: qualità, sostenibilità...

Madre e figlia morte a Campobasso, altre cinque...

Trump e l’attacco a Meloni, centrodestra fa quadrato....

Corsa Figc, Malagò: “Non mi sono candidato, impressionante...

Corazza (Apfiaco): “Psoriasi non è contagiosa ma serve...

Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugile:...

Linguaggi, strumenti e trasformazioni al centro del Forum...