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Esplosione in scuola ebraica ad Amsterdam, indagini su un possibile attacco mirato

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(Adnkronos) – Un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam nelle prime ore di oggi, sabato 14 marzo 2026. L’incidente è avvenuto in un quartiere residenziale della parte sud della capitale olandese e ha provocato danni all’edificio, ma non risultano feriti. 

La sindaca della città Femke Halsema ha denunciato un atto deliberato contro la comunità ebraica. Sul posto sono intervenuti rapidamente polizia e vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire l’origine dell’esplosione. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza, che avrebbero ripreso una persona sospetta nei pressi dell’edificio poco prima della detonazione. I danni, secondo le prime informazioni, sarebbero limitati soprattutto all’ingresso della struttura scolastica. 

Ieri la polizia aveva reso noto l’arresto di quattro uomini accusati di aver innescato una esplosione di fronte a una sinagoga di Rotterdam.  

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