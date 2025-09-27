News

Erkin, follia in Turchia: l’ex Inter tira uno schiaffo a un compagno

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Follia in Tuchia per Caner Erkin. L'ex centrocampista dell'Inter è tornato in patria, ma si è reso protagonista di un episodio quantomento non comune. Durante l'ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra. Tutto è cominciato al 76', sul punteggio di 3-1, quando l'ex nerazzurro è stato richiamato duramente da un compagno. Per tutta risposta Erkin, che è anche capitano della squadra, è andato testa a testa con il giocatore e gli ha rifilato uno schiaffo, con il resto dei calciatori del Sakaryaspor costretti ad intervenire per evitare guai peggiori.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Atmane, l’azzurro in campo negli ottavi di Pechino...

MotoGp, il ritorno di Bagnaia: Pecco vince la...

Elezioni regionali Marche, si vota domani e lunedì:...

Alcaraz, infortunio superato? Carlos si allena a Tokyo

In un bunker a Cassino la più grande...

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni di oggi...

MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez....

Italia-Polonia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove...

Terence Atmane, chi è avversario di Sinner che...

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv