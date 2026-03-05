Dal 25 al 29 marzo il festival Geografie a Monfalcone

(Adnkronos) – Oltre 70 voci del pensiero, della letteratura, della storia, del giornalismo e dell’attualità si confronteranno, da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, al Festival Letterario Monfalcone Geografie, al traguardo della sua 8/a edizione. Cinque giornate e 51 eventi in cartellone per indagare le “geografie” del nostro tempo, tracciando le mappe e le rotte utili a navigare in un mondo in accelerata evoluzione.

Ideato e promosso dal Comune di Monfalcone – Assessorato alla Cultura, il festival è organizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it, per la direzione artistica di Gian Mario Villalta con i curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet e con il comitato scientifico dell’Amministrazione comunale.

«Con Monfalcone Geografie – spiega il sindaco Luca Fasan – la città, abbracciata da mare e Carso, diventa scenografia e fulcro di un racconto più ampio: dai percorsi naturalistici agli approfondimenti storici, dai dibattiti con scrittori e giornalisti alle passeggiate letterarie, ogni appuntamento contribuisce a esplorare il mondo nelle sue molteplici dimensioni, tra memoria, attualità e visione. Il festival negli anni ha conquistato una notorietà nazionale e internazionale. coinvolgendo attivamente anche le nuove generazioni».

Sottolinea il direttore artistico Gian Mario Villalta: «l’8/a edizione insiste sulla vocazione di una città che ha una singolare collocazione nella mappa d’Italia e d’Europa. Come ogni anno, tracceremo la mappa di un possibile sguardo sul presente per collegare temi diversi, e diverse aree di riferimento culturale».

Molte le novità e anteprime editoriali: spicca per originalità di visione la nuova riflessione del saggista Giuseppe Lupo, “Medioccidente”, che delinea un’alternativa “geografica, politica e culturale” dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. Fra le novità un’anteprima assoluta, il libro “Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli”: firmato dal giornalista Toni Capuozzo in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del maggio 1976. Fresco di stampa arriverà a Monfalcone Geografie anche il nuovo libro del giornalista Tommaso Cerno, “Le ragioni di Giuda. Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà”, in uscita il 10 marzo, e ci saranno con le loro ultime pubblicazioni l’autrice del celebre commissario Lolita Lobosco Gabriella Genisi, l’ex magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, il giornalista investigativo Stefano Nazzi, la sinologa Giada Messetti, il saggista Marcello Veneziani, e ancora gli scrittori Enrico Galiano, Giada Messina Cuti, l’ex pilota Riccardo Patrese, lo chef Luca Pappagallo.

E a cura del Comune di Monfalcone il dialogo prestigioso fra l’editorialista e storico Paolo Mieli e il giornalista Lucio Gregoretti, l’anteprima del saggio “Soldi e sangue. Economia di guerra e servizi segreti” dello storico Enrico Cernigoi, la novità dell’antropologa Katja Hrobat Virloget e il nuovo libro firmato dalla europarlamentare ed ex sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. Tante le voci di GeoRagazzi, un vero festival nel festival: fra gli altri faranno tappa il divulgatore Stefano Moriggi, il critico letterario Piero Dorfles, il Premio Strega Ragazzi 2021 Alessandro Barbaglia, la scrittrice Marta Palazzesi Premio Strega Ragazzi 2020, lo scrittore e sceneggiatore Federico Taddia, l’autrice Carolina Capria.

