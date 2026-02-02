News

Crans-Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feriti

by Adnkronos

(Adnkronos) – “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i medici dell’ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana.  

Il capo dello Stato, oggi nel capoluogo lombardo per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, oltre ai medici ha incontrato i familiari dei ragazzi.  

“Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha affermato Mattarella incontrando i genitori dei ragazzi. Poi il giro nel reparto. 

Ieri un 18enne svizzero è deceduto all’ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation.  

 

