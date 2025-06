Costanza Caracciolo scopre di avere una diastasi: “Mi dicevano che sembravo incinta”

(Adnkronos) –

Costanza Caracciolo ha raccontato ospite oggi, giovedì 12 giugno, a 'La volta buona' di aver scoperto di avere una diastasi addominale solo dopo essere stata criticata sui social per il suo aspetto fisico. "Mi hanno chiesto più volte se fossi incinta, e lì ho capito che qualcosa non andava", ha spiegato la moglie di Bobo Vieri. Dopo essersi sottoposta a controlli specifici, le è stata diagnosticata, infatti, una diastasi addominale di 5 centimetri. Una condizione, che come ha spiegato lei stessa nel salotto di Caterina Balivo, colpisce moltissime donne dopo la gravidanza, "circa il 60%", ha precisato. "La diastasi si verifica quando i muscoli dell’addome si separano e non riescono a tornare nella posizione originaria", ha spiegato l'ex velina. "Avevo pensato di sottopormi a un intervento chirurgico, ma poi, grazie a esercizi specifici di respirazione, sono riuscita a risolvere tutto senza operarmi", ha detto, ammettendo che gli esercizi sono piuttosto "complicati" e "noiosi". Caracciolo ha concluso con una critica a chi sui social giudica senza sapere: "I social hanno questa famosissima libertà di parola, tutti giudicano senza conoscere…". —[email protected] (Web Info)