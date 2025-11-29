Como sbarca nei videogame con la ‘bomba’ di mercato: arriva Vejrgang, il nuovo Maradona

(Adnkronos) –

Il Como si allarga. Il club lariano, protagonista di una stagione sin qui eccellente in Serie A, sbarca nel mondo dei videogame con il Como Gaming Club e si presenta con un acquisto super.

“Il Como Gaming Club non è concepito come un reparto di eSport. È uno spazio creativo che riunisce tifosi, creators, famiglie e giovani attraverso il gioco, la cultura e il linguaggio contemporaneo”, chiarisce la società lombarda. “La storia inizia con Anders Vejrgang. Uno dei giovani giocatori più riconosciuti nella scena EA SPORTS FC, Anders entra a far parte del Como 1907 come nuovo giocatore professionista dei Lariani. Rappresenterà il Club nella EA SPORTS FC eSupercup 2025 e nella eSerie A Goleador 2026, indossando i nuovi colori e il nuovo logo creati per il progetto”, annuncia la società. Vejrgang, danese, a 20 anni è uno dei gamer più quotati quando si parla di FC, il videogame più quotato quando si parla di calcio. L’annuncio del Como piomba sui social e viene accolto dai cultori dei videogame come una bomba di mercato: “Hanno preso Maradona”, commenta un utente.



“Il suo arrivo segna l’intenzione alla base del Como Gaming Club: entrare nel mondo dei videogiochi con attenzione, ambizione e una chiara identità, non limitarsi ad aprire un reparto eSport. Anders incontrerà i fan durante la Milan Games Week nell’ambito della presenza del Club allo stand DNSTY e delle attività principali dell’evento”, dice il Como.

Il progetto fa già parte della vita interna del Club. I dipendenti di tutto il Como 1907 hanno aderito alla League of Brands, un torneo nazionale per le aziende italiane. La squadra di Como ha raggiunto le Final Four, che si terranno domenica 30 novembre: “Questo coinvolgimento riflette lo spirito del Como Gaming Club: un luogo dove il gioco, la cultura e la connessione possono coesistere naturalmente con il calcio”.

