Cavalleria Rusticana incanta Piazza San Marco

(Adnkronos) – Piazza San Marco si è trasformata in un teatro a cielo aperto di rara emozione, sabato 12 luglio. grazie alla straordinaria esecuzione in forma di concerto di "Cavalleria rusticana", il capolavoro verista di Giovanni Verga musicato da Pietro Mascagni. Il debutto del maestro Rico Saccani alla direzione dell'Orchestra e del Coro della Fenice ha segnato una serata memorabile, coronata da ben sette minuti di applausi calorosi al termine del concerto, a testimonianza dell'intensa partecipazione del pubblico accorso nell'incantevole scenario veneziano. Alfonso Caiani, maestro del Coro, ha saputo valorizzare ogni sfumatura corale, mentre un cast di prim'ordine – con Oksana Dyka (Santuzza), Mikheil Sheshaberidze (Turiddu), Franco Vassallo (Alfio), Valeria Girardello (Lola) e Annunziata Vestri (Lucia) – ha restituito con intensità e passione i conflitti d'amore e onore che animano la vicenda. Il maestro Saccani è stato accolto da applausi entusiasti e prolungati: il direttore è stato, infatti, apprezzatissimo per la sua interpretazione intensa e coinvolgente, che ha saputo guidare magistralmente l'Orchestra veneziana verso un'esecuzione impeccabile. Tra gli ospiti della platea tutta sold out si sono visti Diego Della Palma, considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, l'ex presentatrice Maria Giovanna Elmi, storica 'signorina buona sera' della Rai, l'attore e regista Marco Paolini, Michela Signori, produttrice teatrale e televisiva, l'attrice Ottavia Piccolo, gli scrittori Alessandro Marzo Magno e Giovanni Montanaro. Due le occasioni per poter rivedere il concerto in differita televisiva: su Rai3 mercoledì 16 luglio in seconda serata, intorno alle 23.30, e su Rai5 mercoledì 23 luglio, alle ore 21.15. —[email protected] (Web Info)