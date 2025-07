Brignone, obiettivo Milano Cortina: “Strada lunga, ma vado avanti”

(Adnkronos) –

Federica Brignone punta Milano Cortina 2026. La sciatrice azzurra continua il recupero dopo il grave infortunio subito al ginocchio i mesi scorsi, con l'obiettivo di tornare in pista per le Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio in Italia. Su Instagram Brignone ha pubblicato un post in cui mostra i suoi miglioramenti, condividendo un video dei suoi esercizi in palestra: "97 giorni dopo e 3 mesi di full rehab in quel del J Medical. La strada è ancora lunga, ma il lavoro va avanti!", ha scritto nella didascalia, incassando i like e i commenti di incoraggiamento dei tifosi azzurri. Nelle scorse settimane Brignone è stata nominata portabandiera della spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina, una decisione che la motiva ancora di più: "È un sogno, ma nella mia carriera non manca niente. Sono andata ben oltre quello che sognavo da bambina. Ciò che sogno di queste Olimpiadi non è tanto il risultato sportivo, ma il farle in casa, come non successo in passato. È proprio la possibilità di vivere questa esperienza di un'Olimpiade diversa. Arrivarci dopo dieci stagioni ad alto livello mi piacerebbe, soprattutto per rappresentare il mio Paese", aveva detto Brignone all'evento 'Slalom tra Campioni'.