Berrettini, allenamento a Dubai con Sinner ed… Enqvist. Nuovo coach per Matteo?

Matteo Berrettini e Jannik Sinner preparano la nuova stagione a Dubai. I due azzurri, reduci da un finale di 2025 esaltante, con trionfo in Coppa Davis per Matteo e vittoria alle Atp Finals per Jannik, si sono allenati insieme negli Emirati Arabi, che in questo periodo accolgono il top del tennis mondiale. Come raccontato da diversi video che negli ultimi giorni hanno fatto il giro dei social, proprio a Dubai Matteo sarebbe stato visto in compagnia di Thomas Enqvist, ex numero 4 del ranking e coach molto rispettato nell’ambiente. 

Prove di convivenza per il 2026? Al momento, nessuna certezza. Alessandro Bega resta il primo coach di Berrettini, anche se le voci di un avvicinamento a Enqvist vanno avanti da diversi mesi, dai tempi della separazione con lo storico coach Vincenzo Santopadre.  

 

