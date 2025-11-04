Beckham è ‘Sir’, re Carlo lo nomina Cavaliere per “i servigi resi allo sport e alla beneficenza”

(Adnkronos) –

David Beckham è ufficialmente un Cavaliere. Oggi, martedì 4 novembre, re Carlo l’ha nominato ‘sir’ durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor per i “servigi resi allo sport e alla beneficenza”. “Sono stato ovviamente molto fortunato nella mia carriera ad aver vinto quello che ho vinto e fatto quello che ho fatto, ma ricevere un’onorificenza come quella di cavaliere va oltre qualsiasi cosa avrei mai pensato di ricevere”, ha dichiarato Beckham, secondo quanto riporta il Daily Mail. “A dire il vero, un ragazzo dell’East End di Londra, nato a Leytonstone e qui al Castello di Windsor, onorato da Sua Maestà il Re, l’istituzione più importante e rispettata al mondo, è un momento davvero speciale. Questo è senza dubbio il momento di cui vado più fiero”, ha aggiunto.

L’ex calciatore ha poi spiegato che il re “è rimasto molto colpito dal mio abito”, che per l’occasione ha realizzato sua moglie Victoria. “È l’uomo più elegante che conosca, quindi ha ispirato molti dei miei look nel corso degli anni e sicuramente ha ispirato questo. Lo ha realizzato mia moglie. Ho guardato vecchie foto di lui da giovane in tight e ho pensato, ‘Ok, è quello che voglio indossare’, così l’ho mostrato a mia moglie e lei l’ha realizzato”, sono le parole di Beckham che riporta il Daily Mail.

Alla cerimonia erano presenti i genitori di Beckham, sua moglie Victoria e tre dei loro quattro figli, Romeo, Cruz e Harper. Assente invece Brooklyn, il maggiore. A pubblicare una foto della famiglia è stato Romeo, che ha scritto: “Nessuno lo merita più di te, ti voglio bene. Congratulazioni, ‘Sir’ papà!”.

