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Bebe Vio, l’annuncio a Che tempo che fa: “Lascio la scherma, passo all’atletica”

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(Adnkronos) – “Lascio la scherma, inizio con l’atletica”. E’ l’annuncio di Bebe Vio a Fabio Fazio oggi, 15 marzo, nella puntata di Che tempo che fa. “Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente…Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente…”, dice l’atleta. “Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100 metri”, aggiunge. 

Bebe Vio, 29 anni, lascia la scherma dopo una carriera ricchissima di successi. In bacheca, la fuoriclasse del fioretto vanta 2 ori alle Paralimpiadi, 1 argento e 1 bronzo. In pedana ha conquistato 5 ori e 2 bronzi ai Mondiali. Agli Europei, 5 ori e 1 argento. 

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