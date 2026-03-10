Beatrice Venezi guiderà l’orchestra del Teatro la Fenice: sarà in carica da ottobre

(Adnkronos) –

Via libera alla nomina di Beatrice Venezia alla guida dell’Orchestra del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica, che si è riunito oggi con il presidente, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso “approvazione per la nomina del maestro Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro e per l’accurata relazione del sovrintendente Nicola Colabianchi”. L’impegno di Beatrice Venezi, con un contratto di quattro anni, “avrà inizio dal prossimo mese di ottobre”, come precisa il comunicato del CdI.

Dal 22 settembre scorso, giorno in cui è avvenuta la designazione di Venezi da parte del sovrintendente Colabianchi, le maestranze dl Teatro, con gli orchestrali in testa, hanno indetto lo stato di agitazione con proteste, volantinaggi, assemblee, cortei e scioperi.

I lavoratori della Fenice, come hanno ripetuto più volte le organizzazioni sindacali e la Rsu, non contestano la persona della 35enne direttrice d’orchestra ma il suo curriculum giudicato non all’altezza del prestigio del Teatro veneziano e respingono le implicazioni politiche che tale nomina comporterebbe.

