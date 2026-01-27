News

Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tv

by Adnkronos
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo nella notte tra martedì 27 gennaio e mercoledì 28 gennaio nei quarti di finale degli Australian Open. Poi tocca a Jannik Sinner. 

Il primo a scendere in campo sarà Musetti, testa di serie numero 5, che alle 2.30 della notte Italiana affronterà il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, sulla Rod Laver Arena. 

Sinner, numero 2 del mondo, alle 7 del mattino di domani sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8, nell’ultimo singolare della giornata australiana. 

Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. 

