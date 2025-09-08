Alcaraz, festa sfrenata dopo il trionfo agli Us Open: ‘guerra’ di champagne per Carlos

(Adnkronos) – Festa super per Carlos Alcaraz dopo il trionfo agli Us Open. Dopo il successo in finale contro Jannik Sinner, il nuovo numero uno del tennis mondiale si è lasciato andare ai meritati festeggiamenti con il suo staff e ne è venuto fuori un siparietto molto divertente. Come raccontato dai canali social dello Slam americano, lo spagnolo è stato protagonista di una vera e propria guerra di champagne con il suo team. Nei video che stanno facendo il giro dei social, si vede bene la battaglia. Carlos se la ride e prova a travolgere i suoi con una pioggia di champagne, ma allo stesso tempo è costretto a correre per evitare gli attacchi dei vari membri del team. La fotografia di un clima finalmente disteso dopo il grande successo. —[email protected] (Web Info)