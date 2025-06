Affari Tuoi, stasera 9 giugno non va in onda: cosa c’è in tv al suo posto

(Adnkronos) – Stasera, lunedì 9 giugno, 'Affari Tuoi' non va in onda. Il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, si ferma per dare spazio alla Nazionale Italiana, che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il palinsesto Rai ha subito un cambiamento. Questa sera, dunque, nell'access prime time non andrà in onda, come di consueto, il programma di Stefano De Martino. La puntata di Affari Tuoi è stata cancellata, perché in quella fascia oraria, alle 20:30, su Rai 1 verrà trasmessa la partita tra Italia e Moldavia, nella seconda giornata del girone I, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il game show di Stefano De Martino aveva già subito uno stop, venerdì 6 giugno, a causa della partita tra Norvegia e Italia, terminata con la sconfitta degli azzurri che ci riproveranno questa sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente paura per i telespettatori di Affari Tuoi, il programma tornerà in onda domani, martedì 10 giugno, alle 21:05 e durerà circa 40 minuti. Alle 20:30 andrà in onda, infatti, 'Buon vento Italia', una serata speciale dedicata al ritorno in patria dell'Amerigo Vespucci. —[email protected] (Web Info)