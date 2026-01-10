News

Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Scompare oggi Leonardo Celleno, medico-chirurgo capostipite della cosmetologia italiana. Responsabile dell’unità operativa di Dermatologia alla Columbus, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Celleno è stato dal 2007 ad oggi presidente dell’Associazione italiana di dermatologia e Cosmetologia (Aideco), che ha fondato.  

Ponte tra il mondo della dermatologia e l’industria cosmetica italiana, ha guidato il Centro di ricerche cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondato e coordinato il corso di laurea in Scienze e tecnologie cosmetologiche presso il medesimo Ateneo. 

Celleno ha collaborato sia in Italia che all’estero presso numerose e rinomate strutture mediche, come negli Usa con il Centro primario di ricerca regionale dell’Oregon, guidato dal professor William Montagna, dove ha portato avanti lo studio sulla riparazione dei tessuti e più precisamente il tessuto connettivo.  

Celleno era nato a Roma, il 10 luglio del 1951. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Can Yaman, chi è la star delle soap...

Il sindaco di Lucca difende la concittadina Beatrice...

Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco...

Maltempo, freddo fino a domenica: a Roma minime...

Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in...

Paura per Caterina Balivo in Argentina: malore in...

Da Salman Rushdie a Stefania Auci, le novità...

Corre verso compagno e lo butta a terra...

Strage Crans-Montana, vicesindaca si scusa con le famiglie:...

Musetti, finale a Hong Kong e top 5:...