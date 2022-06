Viaggi romantici in auto nella nostra penisola

Sempre più persone decidono di organizzare un viaggio “on the road” in compagnia della propria anima gemella. Trascorrere ore ed ore a stretto contatto con la propria metà, circondati da panorami mozzafiato, è sicuramente un’attività piacevole, da fare almeno una volta nella vita. Tutto quello di cui si ha bisogno è una macchina e una meta.

Cosa controllare prima di viaggiare

Prima di decidere cosa visitare è fondamentale comprendere se il veicolo è in regola. Qualora l’assicurazione dovesse essere scaduta, la prima cosa da fare è chiedere un preventivo RCA e scegliere quello più conveniente. Successivamente occorre accertarsi che l’auto non abbia alcun problema meccanico. Questo perché l’ultima cosa che si desidera durante un viaggio in macchina è fermarsi a causa di un guasto improvviso. Ovviamente, per una maggiore protezione del veicolo durante il viaggio, ad esempio da eventuali eventi climatici improvvisi oppure da eventuali danni o da incendi, è consigliabile aggiungere alla propria polizza anche queste protezioni aggiuntive. Anche in questo caso occorre semplicemente chiedere il preventivo rca ed il gioco è fatto. Infine, se si ha intenzione di viaggiare all’estero, è consigliabile controllare di avere tutti i documenti per poter circolare regolarmente.

Ma quali sono le mete Italiane più romantiche? Vediamole insieme.

Lago di Como

Si tratta di una località incantevole per una fuga romantica, situata tra Milano e la Svizzera. Infatti, è una zona dove ammirare dei paesaggi incantevoli. Un percorso consigliato prevede la partenza da Lecco, cittadina dove si possono visitare i luoghi descritti nella principale opera di Manzoni, come ad esempio la casa di Lucia. Successivamente, si può fare tappa a Lenno e visitare la scenografica Villa del Balbianello, risalente al XVIII secolo e situata sulla punta del promontorio di Lavaedo. Prima di lasciare la zona, non si può omettere una visita alla città omonima del lago, ovvero Como, piccola e da scoprire a piedi. Como ha dato i natali ad Alessandro Volta e proprio per questo è possibile trovare delle opere a lui dedicate, come ad esempio la scultura The Life Electric, ispirata alla tensione di due poli di una batteria.

Salento

Un altro itinerario perfetto per una fuga romantica è il Salento, una terra ricca di cultura con mare cristallino e spiagge tropicali. Una delle prime città che si incontrano lungo la costa è Ostuni, un piccolo porto turistico e peschereccio, che offre meraviglie da visitare come l’imponente Cattedrale, oppure il castello Aragonese. Allontanandosi dal centro, vi sono delle bellissime città. Tra le più famose, quella di Torre dell’Orso e Baia dei Turchi. Altra tappa obbligata è Santa Maria di Leuca, una frazione della provincia di Lecce. Qui vi è un bellissimo santuario ed un suggestivo porto da raggiungere dopo aver percorso quasi 300 scalinate. Sul promontorio, inoltre, c’è un faro romantico risalente al 1864. Infine, è possibile concludere il viaggio nella turistica Gallipoli, cuore della movida pugliese.

Cinque terre

Partendo da La Spezia e prendendo la Strada Provinciale 370, è possibile raggiungere il primo paese a soli 12 km, ovvero Riomaggiore. Qui tra le meraviglie da vedere vi è il Castello di Riomaggiore, risalente al 1260, perfetto scenario per le foto di coppia. Altrettanto bello è il campanile in stile gotico, che permette di ammirare la piazzetta panoramica sul mare. Successivamente, si passa da Corniglia, un borgo roccioso ricco di vigneti, per arrivare a Vernazza. Qui le fortificazioni del XI secolo sono ancora presenti e caratterizzano tutto il Paese. Dopo aver visitato torri e chiesette, è consigliabile fare tappa alla piccola spiaggetta, considerata tra le più belle della zona. Infine, un’ultima tappa può essere fatta a Monterosso a Mare, dove visitare la Villa di Montale e la statua del gigante.