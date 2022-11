“Tutto sua madre” al Piccolo Bellini, dal 15 al 20 novembre

Tratto da Les garçons et Guillaume, à table!

Di Guillaume Gallienne, con Gianluca Ferrato, regia di Roberto Piana, traduzione dal francese Anna D’Elia, adattamento drammaturgico Tobia Rossi, assistente alla regia Angelo Curci, scene Yasmin Pochat, costumi Agostino Porchietto, light designer Renato Barattucci, wallpaper designer Simone Guidarelli, illustratore Matthew La Croix, una produzione Compagnia Molière.

Tutto sua madre è un esilarante, sottile, profondo monologo, talmente ricco di personaggi da sembrare una commedia. La particolarità è che tutti i personaggi sono interpretati da un unico attore in una sorta di girandola da trasformista della parola e della voce. La storia racconta di Guillaume e del suo coming-out al contrario. Infatti, frettolosamente catalogato dal padre e dai fratelli come omosessuale, Guillaume si ritrova ad imitare e a far vivere tutte le donne che ha immaginato o conosciuto, diventando via via la Principessa Sissi, una perfetta ballerina andalusa, sua nonna, sua zia ed ovviamente sua madre, nel tentativo di farsi vedere come “unico”. Il tutto, prenderà una piega bizzarra e imprevedibile, che lo condurrà finalmente ad incontrare una ragazza con cui scoprire finalmente la possibilità di vivere un amore diverso, ma autentico.