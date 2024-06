VENERDI 14 A SOMMA VESUVIANA UN TRIONFO DI PUBBLICO PER NOSTALGIA90

È stato un vero trionfo ieri a Somma Vesuviana (Napoli) per Notte Azzurra – Nostalgia90, il party show del momento. Due ore di musica, splendidi effetti scenografici e luci che hanno valorizzato al meglio la piazza di Somma Vesuviana con disegni e scene virtuali riflesse su alberi e palazzi: una piazza Vittorio Emanuele III ampiamente gremita in ogni angolo.

«Un ringraziamento al Club di Napoli che ha organizzato la Notte Azzurra di Nostalgia90 – dichiara Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Somma Vesuviana, ma loro hanno fatto rete e con gli sponsors sono riusciti, insieme, ad organizzare un grande evento. Ripeteremo Nostalgia90 ma il mio invito è collaborare per dare a Somma Vesuviana altri grandi eventi di attrazione. A Somma, ieri sera, è venuta gente da tutta la Campania e alle 24 la Piazza era ancora piena con bar e locali aperti. Confermate tutte le attese – continua il Sindaco – e l’estate sommese prosegue piena di eventi. Sarà un’estate per tutti i gusti: il 27 giugno festa al chiostro di San Domenico, organizzata dalla ProLoco Vesuvia, il 29 la partenza dei laboratori per il Palio 2024, organizzati dal Centro Vita – Giovani per un Mondo Unito. Ai primi di luglio Teatro Itinerante con Ferrante D’Aragona, Lucrezia D’Alagno, musica e costumi del 400 e del 500 al Borgo del Casamale. A settembre il Palio, la Festa di San Gennaro e il grande Festival del Baccalà».

«Nostalgia90 nasce nel 2014-2016, quando abbiamo deciso di portare la musica anni ‘90 in giro per l’Italia e in pochi anni – spiega Alessio Testa, organizzatore del format e dell’evento insieme ad Angelo Radano – è diventato il marchio più importante in Europa con la community più grande».

«Ringrazio il servizio di sicurezza dal Corpo di Polizia Municipale alle Guide dell’AISA – ha dichiarato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità – ed ha retto il dispositivo con un flusso regolare di migliaia di persone provenienti da tutta la regione».