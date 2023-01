Danza; 21 e 22 gennaio al Piccolo Bellini “rosarosaerosae”

rosarosaerosae – la pelle delle immagini è un racconto multimediale che indaga il processo di costruzione dell’identità a partire dal corpo e dalle sue infinite rappresentazioni. Un progetto visuale che va a ricercare le origini materiche, grafiche e cinestetiche che contribuiscono a far emergere il senso di genere e il conflitto che ad esso si associa. In questo percorso il cinema funge da trait d’union tra diversi stati emotivi e vari linguaggi artistici: proiezione, tessuto, suono, pelle, voce e danza si confondono in un repertorio di ambienti solitari e sensibili in cui l’io si disperde, mettendo in evidenza la natura mutevole dell’essere umano.

Nel tentativo di rintracciare le matrici di una femminilità incorporata, frammentata e a volte estranea, rosarosaerosae rappresenta un viaggio in cui l’immagine funge da declinazione elementare necessaria a riconoscersi e a dare senso alla pluralità di personalità che ci abitano.

concept, coreografia, performance Sara Lupoli

produzione ArtGarage

in coproduzione con Körper e Théâtre des Calanques Marsiglia

Prezzi: a partire da 15 €

Durata: 45 minuti