SHAKESPEARE E LA GRANDE MUSICA DAL VIVO NEGLI SPETTACOLI INTERATTIVI AL TEATRO DEI PICCOLI DI NAPOLI DAL 4 AL 6 APRILE NELLA MOSTRA D’OLTREMARE

Speciale serale al Teatro dei Piccoli di Napoli venerdì 4 aprile ore 19.30 con il MACBETH for kids in lingua inglese della compagnia britannica The Play Group si prosegue domenica 6 aprile ore 11 con le MUSICHE PER L’INFANZIA che chiudono la serie di concerti interattivi di Progetto Sonora per i più piccoli.

Dopo una lunga tournée nelle scuole e nei teatri di tutta Italia con tappe anche all’estero torna nella sala della Mostra d’Oltremare la compagnia anglosassone The Play Group con MACBETH in lingua inglese per lo speciale serale di venerdì 4 aprile con inizio alle ore 19.30. Il dramma Shakespeariano animato da streghe enigmatiche, tiranni malvagi, allucinazioni e sogni è proposto in una performance unica, arricchita dall’inconfondibile stile interattivo e dall’irresistibile humour di The Play Group. Sul palco Simon Edmonds, Eddie Roberts, Francesco Di Gennaro trasformano la scena in un’esperienza vivace ed accessibile, capace di affascinare e divertire spettatori di tutte le età (a partire dagli 8 anni). “L’adattamento dal testo originale permette a quanti fra il pubblico sono alle prime armi con la lingua inglese di seguire agevolmente la trama, mentre gli estratti originali dell’opera offrono ai più esperti un assaggio autentico del genio di Shakespeare” chiarisce la compagnia. Un mondo di mistero, potere e ambizione senza limiti per una tra le tragedie più famose che ha saputo affascinare il pubblico di tutto il mondo. Le luci sono di Tommaso Vitiello, la regia è di Enzo Musicò, compianto e amatissimo storico membro di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole.

Domenica 6 aprile mattinata fra le note di MUSICHE PER L’INFANZIA l’ultimo dei concerti della stagione a cura dell’Ensemble di Progetto Sonora. A partire dalle ore 11 saranno attivate le piccole sezioni di laboratorio di preparazione ai brani, ispirato alle teorie scientifiche di E.E.Gordon, che prevedono l’uso delle percussioni dello strumentario Orff per allenare l’ascolto del giovane pubblico. A seguire i musicisti eseguiranno un programma di brani musicali classici, popolari e jazz nel corso del qualche il pubblico è costantemente invitato a partecipare in un gioco di interazione con l’orchestra. “Un laboratorio e un concerto allo stesso tempo, con proposte musicali così varie e stimolanti da costituire un’esperienza ludica e formativa completa, utile a piccoli e grandi, per condividere ad ogni età la gioia della musica dal vivo” conclude Eugenio Ottieri.

Gli eventi sono inseriti nella programmazione riservata a bambini e famiglie organizzata da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Il biglietto costa euro 9. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a [email protected]. Info: www.teatrodeipiccoli.it