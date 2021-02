Piccoli eroi al MANN

La mostra Heroes of Change: in tempi di cambiamento, gli eroi interpretati con gli occhi dei ragazzi, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Educazione e Formazione di Amnesty International Italia raccoglie le immagini realizzate da alcuni degli allievi di dell’Istituto “Nicolini- Di Giacomo” di Napoli; i giovanissimi artisti hanno simbolicamente impugnato pennarelli e matite, per tracciare, sui propri ritratti, segni e forme dei “supereroi del cambiamento” ai nostri tempi.

Il risultato è un tripudio di colori e fantasia: ai balconi del Giardino delle Fontane sono “sospesi” grandi banner, in cui ciascuno studente veste i panni di un supereroe.

La piccola Lea con i suoi poteri speciali è in grado di fermare i cambiamenti climatici; il mascherato “Napolethanos”, con elmetto giallo, indossa guanti per pulire il mondo da qualsiasi traccia di guerra; un “Tizio Blu”, in tenuta frozen, congela tutte le ingiustizie, mentre dalla poltrona di un salotto qualsiasi un cavaliere, senza macchia e senza paura, sale in sella con il desiderio di cancellare ingiustizie e discriminazioni.

L’esposizione è stata realizzata a cura dell’artista visiva Ilaria Turba che è stata tra i vincitori della Nona Edizione dell’Italian Council, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mibact.

www.museoarcheologiconapoli.it

www.amnesty.it/scuole/start-the-change/

http://www.startthechange.eu/

http://ilariaturba.com

https://www.icnicolinidigiacomo.edu.it/