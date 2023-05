NU’TRACKS PORTA GLI INTI-ILLIMANI A NAPOLI

Mercoledì 24 e giovedì 25 arriva sul palco del Teatro Bolivar l’Agua World Tour della band cilena insieme al cantautore e musicista italiano Giulio Wilson

Mercoledì 24 (alle ore 21.15) e giovedì 25 maggio (alle ore 21.15), arriva al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) l’Agua World Tour degli Inti-Illimani con Giulio Wilson. un altro grande evento musicale che porta la firma della direzione artistica Nu’Tracks. La proposta musicale inedita, prodotta da Imarts, prevede l’unione delle sonorità tipiche della musica cilena con le parole e i suoni di Giulio Wilson, artista originale e ricercato. Attraverso la loro musica verranno affrontate tematiche importanti come il cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente, la difesa dei valori umani e l’impegno politico. La tournée vede coinvolte, oltre a Napoli, numerose città italiane, tra cui Genova, Roma, Senigallia, Torino, Bologna, Milano, Mantova, Padova e Firenze, per poi spostarsi in Spagna, con tappe a Madrid e Barcellona.

Gli Inti-Illimani nascono a Santiago del Cile nel 1967 come gruppo di giovani studenti universitari e si inseriscono nel movimento della “Nuova Canzone Cilena”, che si sviluppa tra il 1965 e il 1973. La loro carriera è stata caratterizzata da numerosi successi, che li hanno portati a raggiungere i primi posti delle classifiche italiane e a collezionare numerosi dischi d’oro e di platino. Il gruppo ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ha suonato sui palchi più rinomati, collaborando con grandi nomi della musica come Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel e Tracy Chapman.

Giulio Wilson, invece, è un cantautore e musicista italiano che si contraddistingue per uno stile originale e demodé. Ha già collaborato con gli Inti-Illimani lo scorso anno, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica. Insieme al celebre gruppo cileno, si propone di diffondere un messaggio di impegno civile e politico attraverso la loro musica.

La band cilena e Giulio Wilson saranno protagonisti di una serata indimenticabile, in cui la musica diventerà strumento di lotta per i diritti, di difesa della democrazia e di rivoluzione.