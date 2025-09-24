MONICA SARNELLI ecco il “Live tour a Settembre”

L’artista napoletana lancia il suo tour di fine estate e si prepara per una stagione di appuntamenti teatrali che la vedrà protagonista assoluta

Dalla canzone classica napoletana al pop, dal “Neapolitan power” alla musica delle “chanteuse”. Monica Sarnelli, cantante e interprete di successo, torna con un live tour di fine settembre. Gli appuntamenti, presentati da Ritmi Urbani Network, sono: giovedì 25 settembre ore 21, Napoli; venerdì 26 settembre, San Marzano sul Sarno (Salerno); sabato 27 settembre, Santa Maria a Vico (Caserta); martedì 30 settembre lo speciale esclusivo dal titolo “Napoli Live Session” – protagoniste Monica Sarnelli & Fuliggine – al Teatro di MSC Grandiosa nell’ambito della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”.

“Oltre 20anni di *Chesta sera* e delle altre canzoni del progetto discografico *Lazzare Felici* e quasi 30anni di *Un Posto al Sole*, mi rendono orgogliosa di poter affermare: sono una cantante di Napoli che racconta Napoli attraverso i versi meravigliosi e le musiche straordinarie di autori e compositori che hanno fatto la storia artistica della nostra città”- ha dichiarato la Sarnelli – Ma omaggiare Napoli attraverso i dischi e la divulgazione tra web e digitale non mi basta! Appartengo alla generazione che ha visto i grandi concerti, ha vissuto le notti fumose nei club dove si cantava e si suonava con il pubblico a pochissima distanza dal palco. Ho collaborato con Little Tony (alle chitarre c’era, giovanissimo, Paolo Carta oggi direttore musicale e marito di Laura Pausini), Wess, Gianni Bella, Fred Bongusto, Peppino di Capri (con lui, quale vocalist, ho fatto più di mille concerti, in otto anni di collaborazione, con tour italiani ed internazionali). Insomma, lo confermo: per me la musica che racconta con sincerità un artista è quella “dal vivo”. Sono felice di tornare, nell’ultima settimana di settembre, in concerto in molti eventi gratuiti che faranno da premessa alla stagione di tanti appuntamenti con date a partire da fine ottobre sino ad uno speciale debutto a teatro”.

I CONCERTI

Giovedì 25 settembre ore 21 la Sarnelli apre a Napoli, in piazza Arenella, la prima edizione di #ArenellaFest con un emozionante live dal titolo “Napoli Rossa”. In scaletta omaggi a Pino Daniele, Showmen, Napoli Centrale, Nino D’Angelo, Alunni del Sole…

Special guest, la giovane artista Fuliggine (nome d’arte di Francesca Andreano) in un set dedicato al “Neapolitan Power”. Sul palco anche i musicisti: Pino Tafuto (Piano) e Paolo Del Vecchio (Plettri).

Ingresso gratuito. Conduce la serata Eduardo Castronuovo. Partner artistico: @narte.official

Venerdì 26 settembre, ore 21 “Monica Sarnelli and Friends” nel Parco Urbano di San Marzano sul Sarno (Salerno) nel concerto dal titolo “Una Notte a Napoli”. In scaletta brani come: Terra mia, Chesta Sera, Abbracciame, Mentecuore, Quando, Campagna, Dicentencello vuie, A me me piace ‘o blues e tanti altri.

Sul palco i musicisti: Federico Luongo (Chitarre), Paolo Del Vecchio (Plettri), Graziano Donadona (Piano, Tastiere, Sequenze), Diego Imparato (Basso), Tony Mambelli (Batteria).

L’evento – ad ingresso libero – è a cura del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) con il supporto delle aziende: Attianese Spa, Italia Meal, Brunella Food.

Sabato 27 settembre ore 21 “Monica Sarnelli and Friends” alle ore 21 in Piazza Aragona, Santa Maria a Vico (Caserta) nel concerto dal titolo “Una Notte a Napoli”. In scaletta brani come: Terra mia, Chesta Sera, Abbracciame, Mentecuore, Quando, Campagna, Dicentencello vuie, A me me piace ‘o blues e tanti altri. Sul palco i musicisti: Federico Luongo (Chitarre), Pino Tafuto (Piano), Graziano Donadona (Tastiere, Sequenze), Diego Imparato (Basso), Tony Mambelli (Batteria).

L’evento – ad ingresso libero – è a cura del Comune di Santa Maria a Vico (CE) in collaborazione con l’agenzia “Azzurra Spettacoli”.

Martedì 30 settembre lo speciale esclusivo “Napoli Live Session”, proposto da Monica Sarnelli & Fuliggine (nome d’arte di Francesca Andreano) al Teatro di MSC Grandiosa nell’ambito della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana” il progetto ideato e organizzato da Scoop Travel di Francesco Spinosa che, giunto al 17esimo anno, ospita a bordo della MSC Grandiosa (che solcherà le acque del Mediterraneo Occidentale dal 28 settembre al 5 ottobre 2025) tanti artisti partenopei. Ingresso riservato ai croceristi.

L’organizzazione ed il coordinamento degli spettacoli di Monica Sarnelli sono a cura di Dario Andreano (produttore e manager dell’artista dal 1992) con il supporto di: RitmiUrbani Network, Lazzara Felice, Andreano Management.