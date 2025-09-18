Maggio della Musica concerti d’autunno, al via il contest in Villa Pignatelli

Quattro musicisti emergenti in gara, un giudice unico, il pubblico: così domenica 21 settembre alle

ore 11 il Maggio della Musica riprende le sue attività, dopo la pausa estiva, nella storica veranda di

Villa Pignatelli. Dopo il ciclo di appuntamenti primaverili, la stagione 2025 disegnata

dall’ Associazione “Maggio della Musica”, presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di

Stefano Valanzuolo riparte dal pianoforte e dal contest: a ‘sfidarsi’, esibendosi uno alla volta per

un mese, saranno Luca Celegato, Paolo Ehrenheim, Yura Okawa e Simone Librale.

“Per vocazione, il "Maggio" si propone di accostare in locandina ospiti famosi e solisti emergenti,

offrendo a entrambi la medesima vetrina prestigiosa – afferma il direttore artistico – Il contest,

infatti, nulla ha del concorso severo e formale, ma si realizza attraverso il coinvolgimento fattivo

del pubblico, chiamato ad assistere a un recital come gli altri e godendo di un privilegio aggiunto:

quello di poter esprimere il proprio parere, alla fine, attraverso un voto. Nessuna giuria tecnica,

solo il piacere dell’ascolto. Anche quest’anno, quattro pianisti giovani eppure già molto attivi sulla

scena nazionale (e non solo) saranno ospiti di Villa Pignatelli. La speranza è di scoprire tra loro,

come già successo in passato, e consegnare alla platea napoletana una stella di prima grandezza.

‘Saranno famosi’, insomma; ma, intanto, sono già molto bravi”.

A inaugurare il contest sarà Luca Celegato, che eseguirà Suite francese in Sol maggiore, BWV 816

di Johann Sebastian Bach, Davidsbündlertänze, op. 6 di Robert Schumann e Scherzo e Marcia, S.

177 di Franz Liszt.

La sezione autunnale del “Maggio della Musica” proseguirà fino al 19 dicembre con quattordici

appuntamenti in Villa Pignatelli e al Museo Darwin-Dohrn. Recital pianisti’Orchestra Rossini, Ciro

Longobardi, Francesco Gesualdi, Enzo Salomone, Genny Basso, Giancarlo Grande (vincitore del

contest 2024) e molti altri ospiti.

Luca Celegato, nato a Padova nel 1999, ha conseguito la laurea di secondo livello con il massimo

dei voti e la lode sotto la guida di Olaf John Laneri, presso il Conservatorio di Venezia, e il master

triennale di alto perfezionamento pianistico con Ippazio Ettore Ponzetta, presso l’Accademia

pianistica internazionale “Mendelssohn Music Institute”. Ha partecipato a numerose masterclass

con pianisti di fama internazionale: Filippo Gamba, Giovanni Valentini, Roberto Cappello, Patricia

Pagny, Anna Kijanowska. Nel 2021 ha eseguito il Concerto in Do maggiore op. 15 di Beethoven con

la prestigiosa Orchestra filarmonica “Mihail Jora” di Bacau, in Romania, diretta da Valentin Doni.

Nel 2023 ha suonato da solista il Secondo di Liszt con l’orchestra del Conservatorio “Benedetto

Marcello” di Venezia. Nel 2025 ha ottenuto il Secondo premio al concorso internazionale WPTA in

Finlandia. Attualmente è docente dei corsi AFB di Pianoforte presso il Conservatorio di Venezia.

Johann Sebastian Bach – Suite francese in Sol maggiore, BWV 816

Robert Schumann – Davidsbündlertänze, op. 6

Franz Liszt – Scherzo e Marcia, S. 177

Prossimo appuntamento

Villa Pignatelli

Domenica 28 settembre, ore 11.00

Maggio del Pianoforte: il contest

Paolo Ehrenheim, pianista

Musiche di Beethoven, Schumann, Prokof’ev