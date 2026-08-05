Il secolo breve di Eric J. Hobsbawm: comprendere il Novecento attraverso la grande storia

Il secolo breve 1914-1991 di Eric J. Hobsbawm è considerato uno dei saggi storici più importanti per comprendere il Novecento, un secolo segnato da cambiamenti radicali che hanno trasformato il mondo contemporaneo.

L’opera si colloca tra i grandi classici della storiografia moderna, offrendo una lettura ampia e articolata degli eventi che hanno attraversato il periodo compreso tra lo scoppio della Prima guerra mondiale e la fine dell’Unione Sovietica.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro si distingue per la capacità di mettere in relazione eventi politici, economici, sociali e culturali, restituendo una visione complessiva di un’epoca complessa e spesso contraddittoria.

Attraverso un approccio rigoroso ma accessibile, Hobsbawm accompagna il lettore in un percorso che attraversa guerre mondiali, rivoluzioni, crisi economiche e mutamenti geopolitici, mostrando come questi eventi abbiano ridefinito gli equilibri globali.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è la sua capacità di interpretare la storia non come semplice successione di eventi, ma come intreccio di forze profonde che hanno plasmato il presente.

La scrittura di Eric J. Hobsbawm è densa ma chiara, capace di offrire una prospettiva critica che rende il libro una lettura imprescindibile per chi vuole comprendere il mondo moderno.

Il secolo breve è una lettura ideale per appassionati di storia contemporanea, studenti e lettori curiosi di approfondire il Novecento da una prospettiva ampia e autorevole.

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