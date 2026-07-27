Il diritto di contare di Margot Lee Shetterly: storia, scienza e diritti civili

Il diritto di contare di Margot Lee Shetterly è un’opera che unisce storia, scienza e impegno civile, riportando alla luce vicende poco conosciute ma fondamentali per comprendere l’evoluzione della ricerca scientifica negli Stati Uniti.

Il libro si inserisce nel filone della narrativa storica e divulgativa, raccontando il contributo di figure spesso rimaste nell’ombra, ma decisive nello sviluppo di importanti programmi scientifici.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, ciò che emerge è il valore del riconoscimento del merito e dell’intelligenza in un contesto storico segnato da forti barriere sociali e culturali.

Attraverso una narrazione chiara e coinvolgente, l’autrice mette in luce il ruolo delle donne nella NASA e il loro contributo fondamentale in un’epoca di grandi cambiamenti tecnologici e sociali.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è la capacità di intrecciare biografia, storia e divulgazione scientifica, rendendo accessibili temi complessi a un pubblico ampio.

La scrittura di Margot Lee Shetterly è scorrevole e appassionante, capace di trasformare una storia reale in un racconto di forte impatto umano e culturale.

Il diritto di contare è una lettura consigliata a chi è interessato alla storia della scienza, ai diritti civili e alle storie di emancipazione femminile.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Margot Lee Shetterly, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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