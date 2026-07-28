Il diario segreto di Maria Antonietta di Carolly Erickson: vita, corte e fragilità di una regina

Il diario segreto di Maria Antonietta di Carolly Erickson è un romanzo storico che riporta il lettore nella Francia del XVIII secolo, in uno dei periodi più complessi e affascinanti della storia europea.

L’opera si inserisce nel filone della narrativa storica dedicata alle grandi figure femminili del passato, offrendo una prospettiva più intima e personale su una delle regine più iconiche della storia.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro si distingue per la capacità di raccontare non solo gli eventi storici, ma anche le emozioni, le fragilità e le contraddizioni di una donna vissuta al centro di grandi trasformazioni politiche e sociali.

Attraverso una narrazione coinvolgente, l’autrice accompagna il lettore all’interno della corte francese, tra lusso, rigidità protocollari e tensioni crescenti che avrebbero poi portato alla Rivoluzione.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è proprio la sua attenzione alla dimensione umana dei personaggi storici, che vengono riletti attraverso una lente più personale e meno distaccata.

La scrittura di Carolly Erickson è fluida e accurata, capace di rendere la storia accessibile senza rinunciare al rigore e all’ambientazione storica.

Il diario segreto di Maria Antonietta è una lettura consigliata a chi ama i romanzi storici, le biografie romanzate e le vicende legate alle corti europee del passato.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Carolly Erickson, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

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