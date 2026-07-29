Elisabetta I – La vergine regina di Carolly Erickson: potere, identità e storia d’Inghilterra

Elisabetta I – La vergine regina di Carolly Erickson è un romanzo storico che porta il lettore nel cuore dell’Inghilterra elisabettiana, uno dei periodi più significativi della storia europea.

L’opera si inserisce nel filone della narrativa storica dedicata alle grandi figure monarchiche, offrendo una rilettura accessibile e coinvolgente della vita e del ruolo politico di Elisabetta I.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro si distingue per la capacità di raccontare non solo gli eventi storici, ma anche la costruzione dell’immagine pubblica di una sovrana che ha segnato profondamente il destino dell’Inghilterra.

Attraverso una narrazione chiara e fluida, l’autrice guida il lettore tra le dinamiche di corte, le tensioni politiche e le strategie di potere che hanno caratterizzato il lungo regno di Elisabetta I.

Uno degli elementi più interessanti dell’opera è l’attenzione al rapporto tra identità personale e ruolo istituzionale, un tema che rende la figura della regina ancora oggi oggetto di grande interesse storico e culturale.

La scrittura di Carolly Erickson è precisa e coinvolgente, capace di unire rigore storico e capacità narrativa, rendendo il testo adatto sia agli appassionati di storia sia ai lettori di romanzi storici.

Elisabetta I – La vergine regina è una lettura consigliata a chi è interessato alla storia inglese, alle biografie romanzate e alle grandi figure femminili che hanno influenzato la politica europea.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

Per approfondire il profilo e le opere di Carolly Erickson, è disponibile anche la pagina autore dedicata su Bookshare.

Bookshare: i libri che continuano il loro viaggio

Bookshare nasce con l’obiettivo di consentire agli appassionati di libri di scambiare facilmente i volumi che non leggono più. Una piattaforma che valorizza la condivisione culturale, promuove il riuso dei libri e permette alle storie di continuare a circolare tra nuovi lettori.