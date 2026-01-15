La Santissima Community Hub, in mostra la Collezione Agovino

La Collezione Agovino annuncia il suo ritorno negli spazi storici e culturali della Santissima – Community Hub. Dopo

aver collaborato all’impianto artistico delle serate inaugurali del progetto conviviale del Behind con gli interventi di

Marinella Senatore e Adriano Tenore, la Collezione consolida oggi la sua presenza nell’ex ospedale militare con una

programmazione espositiva di lunga visione.

“Grazie alla collaborazione con Collezione Agovino La Santissima Community Hub si arricchisce con la presenza

dell’arte contemporanea. Uno spazio espositivo da vivere, in cui trascorrere del tempo in sinergia con la nostra

produzione culturale. Nello stesso spazio inauguriamo anche il bookshop curato da Cratèra e la buvette curata da Barrio

Botanico” commenta Alessandra Attena responsabile de La Santissima Community Hub operazione di rigenerazione

urbana temporanea ideata da Urban Value by Ninetynine e da Coop4art (consorzio di cooperative sociali), in

collaborazione con Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, il Comune di Napoli, la Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.” — Alessandra Attena, La Santissima Community Hub.



“Per la Collezione Agovino l’arte è un organismo vivo, un veicolo di trasformazione capace di ridefinire il nostro rapporto

con lo spazio pubblico. La collaborazione con la Santissima Hub nasce proprio da questa urgenza: portare il

contemporaneo fuori dai confini tradizionali per farlo diventare uno strumento attivo di rigenerazione urbana. È

un’apertura necessaria verso Napoli, un modo per dimostrare come la cultura possa innescare nuove energie e restituire

alla comunità luoghi storici carichi di una nuova visione. “— Fabio Agovino, Collezione Agovino.

Ad inaugurare questo nuovo corso è la mostra personale del duo Pennacchio Argentato, dal titolo Walking Backwards

into Tomorrow, progetto che gioca con la natura stessa della pratica degli artisti: una selezione di opere provenienti dal

loro archivio storico che, rilette oggi, rivelano una premonizione sorprendente.

Il percorso trova un’eco teorica nelle riflessioni di Marshall McLuhan, secondo cui l’umanità avanza nel futuro guardando

attraverso uno “specchio retrovisore” interpretiamo il presente con gli strumenti del passato, finendo per marciare verso il

domani procedendo all’indietro. La mostra diventa così un dispositivo per indagare il cortocircuito tra memoria e visione,

tra ciò che è stato archiviato e ciò che deve ancora accadere.

L’esposizione si sviluppa attraverso una serie di interventi che interrogano il pubblico sulla percezione della realtà e sui

sistemi di informazione contemporanei. Il duo artistico agisce sulla ri-significazione di icone e messaggi della cultura

visiva, estraendoli dal loro contesto abituale per trasformarli in presenze enigmatiche e sospese. Attraverso l'uso di

superfici specchianti, forme astratte e la sintesi tra elementi naturali e innesti tecnologici, la mostra invita a riflettere sulla

complessità dello sguardo contemporaneo e sulla nostra capacità di interpretare i segnali in un mondo sempre più mediato

e accelerato.

In questo scenario, la tensione tra natura e artificio diventa il fulcro di una riflessione sull’evoluzione post-biologica: le

opere ci proiettano in un futuro dove la tecnologia accelera le capacità umane, fondendosi con l'organico in un nuovo

stadio evolutivo. È, ancora una volta, un "camminare all'indietro nel domani": osserviamo il passato per comprendere la

nostra imminente trasformazione.

Con Walking Backwards into Tomorrow, la Collezione Agovino non si limita a esporre opere d’archivio, ma le riattiva

come dispositivi critici. Attraverso una progettazione curatoriale condivisa e polifonica, curata da Francesca Blandino, la

Collezione intende trasformare gli spazi della Santissima in un osservatorio privilegiato dove la memoria storica e le

urgenze del presente collidono. L'obiettivo è offrire ai diversi pubblici della comunità non solo delle mostre, ma una

nuova grammatica per interpretare le trasformazioni del mondo contemporaneo e del prossimo futuro.

Opening: 17 gennaio, dalle 11 alle 18

La mostra sarà aperta fino al 1 marzo, lun-sab, dalle 9 alle 18