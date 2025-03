“La Città Invisibile”, Giancamillo Trani presenta “I misteri di Parthenope”

Il Comune di Poggiomarino e la Città Metropolitana di Napoli ospitano un evento straordinario all’Istituto Leonardo Da Vinci: la presentazione del libro I misteri di Parthenope, scritto da Giancamillo Trani. Un’opportunità unica per studenti e cittadini di immergersi in una narrazione avvincente che esplora i segreti della città partenopea, fondendo mito e realtà. L’incontro rientra nell’ambito del progetto”La Città Invisibile”, un’iniziativa volta a promuovere la cultura nelle scuole attraverso eventi dedicati alla letteratura, alla storia e all’innovazione tecnologica. La presenza

di figure istituzionali e culturali di rilievo, tra cui Don Vincenzo Cozzolino, delegato arcivescovile per la Carità

dell’ Arcidiocesi di Napoli, e Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, sottolinea l’importanza di questo appuntamento per la comunità locale.

Giancamillo Trani, autore del libro, evidenzia come la cultura possa essere un ponte per le nuove generazioni, un mezzo

per comprendere il passato e affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. Strumenti basati sull’IA possono infatti

affiancare docenti e alunni nella scoperta di nuovi orizzonti culturali, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e

personalizzato. L’evento sarà coordinato dalla Vice Prefetto Gabriella D’Orso, Commissario Straordinario del Comune di

Poggiomarino, e rappresenta un’occasione imperdibile per riflettere sul valore della cultura e dell’innovazione tecnologica nel percorso educativo.

L’appuntamento da non perdere è per il 27 marzo ore 11,00 presso l’Istituto Leonardo Da Vinci, via F. Turati 10 Poggiomarino