Impegno civile e cinema d’autore nella settimana al Teatro dei Piccoli

In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di Mafia, il Teatro dei Piccoli di Napoli porta in scena Alessandro Gallo, oggi alla direzione artistica di Solares Fondazione delle Arti Teatro delle Briciole di Parma, con L’INGANNO in una replica esclusiva per le scuole venerdì 21 marzo ore 9.30. Sul palco l’autore ed interprete condivide il proprio vissuto in una Napoli dove il legame di sangue diventa un vincolo, una cerniera arrugginita che ostacola l‘ingresso di un cambiamento. Da un lato l’educazione criminale: pizzo, droga, gioco d’azzardo e smaltimento dei rifiuti tossici dai colletti bianchi all’ecomafia. Dall’altro il valore del riscatto umano attraverso la bellezza dell’incontro salvifico tra strada e scuola. Una biografia fatta di inganni e di menzogne, alla quale attraverso il teatro restituirà una dignità mancata. La partecipazione (€8 per le scuole) prevede la prenotazione obbligatoria a [email protected].

Nel fine settimana spazio come sempre alle famiglie: sabato 22 marzo (ore 11) ultimo appuntamento della rassegna di cinema d’animazione con la proiezione de “IL FARAONE, IL SELVAGGIO E LA PRINCIPESSA” (3+) capolavoro del maestro Michel Ocelot già autore e regista di “Kirikù” e “Azur e Asmar”. Il film porta sugli schermi tre racconti di tre epoche in tre mondi lontani abilmente trasmessi da una peculiare narratrice. Si intrecceranno storie d’amicizia e di coraggio con divinità sfavillanti, tiranni malvagi, giustizieri insospettabili, principi scaltri e principesse che darebbero via ogni gioiello per la libertà. Tema comune: il sogno dell’amore, che diventa ispirazione per grandi imprese, condotte senza violenza ma con cura e pazienza. Ancora una volta Ocelot, con l’inimitabile eleganza delle sue sequenza 2D, fa viaggiare in mondi lontani e, con il suo modo intelligente di dosare i silenzi, lascia parlare immagini spesso enigmatiche, che non dicono tutto e subito ma vibrano di speranza in un esito positivo, per quanto incredibile.

Entrambi gli spettacoli sono proposti nell’ambito della programmazione organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini, Progetto Sonora d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Il biglietto del film costa euro 9. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a [email protected]. Info: www.teatrodeipiccoli.it