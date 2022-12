Fotogrammi: lettura teatralizzata al Centro Asterix

Si conclude il ciclo di letture teatralizzate a ingresso gratuito promosso dall’associazione Summarte per il progetto Arti Riunite. Giovedì 29 dicembre, ore 18.30, il centro Asterix di San Giovanni a Teduccio ospita la lettura teatralizzata di Fotogrammi, opera vincitrice del contest Scrivoanchio nell’ambito del progetto Somma Vesuviana incontra Dino Buzzanti. La lettura è affidata ad Alessandro D’Auria, artista poliedrico originario di Pompei, che ha vissuto tra Perugia, Napoli e Prato, studiando all’accademia di Franco Miseria e Simona Marchini. Attualmente vive a Milano. Il suo incontro più importante risale al 2008, quando si ritrova a duettare con Massimo Ranieri. Da lì parte una carriera artistica che oggi lo vede calcare da cantante palcoscenici come il teatro Manzoni, il teatro Nuovo di Milano e il teatro Brancaccio di Roma come parte della compagnia milanese All Crazy, diretta da Maurizio Colombi e Michele Visone. È stato direttore artistico dei “Ludi Pompeiani” agli scavi archeologici di Pompei e attualmente è direttore artistico della compagnia MagicaMenteMusical e ideatore del format teatrale Il mercante – Theatre game show.

Le letture teatralizzate fanno parte del più ampio progetto Arti Riunite, presentato dall’associazione Summarte e sostenuto dalla Città Metropolitana. Il progetto, alla sua prima edizione, nasce ai piedi del Vesuvio e ha come obiettivo quello di diventare un vero e proprio festival multidisciplinare. Tante le manifestazioni che si sono svolte dal 10 settembre – e termineranno il 31 dicembre – tra Somma Vesuviana, Aieta, Amalfi e San Giovanni a Teduccio. Tra queste si ricordano i Giovedì della danza al teatro Summarte, la mostra d’arte sulla festa delle Lucerne, a cura dell’Accademia Etnostorica, il ciclo di videoconferenze di noti attori cinematografici, destinate a nuovi attori emergenti e giovani

che intendano intraprendere il mondo dello spettacolo. Tra gli artisti coinvolti annoveriamo Enrico Lo Verso, Rosaria De Cicco, Ciro Esposito, Francesco Cicchella, Francesco Procopio, Veronica Pivetti.