È STATA PRESENTATA LA STAGIONE 2024/2025 DEL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI DIRETTO DA NANDO PAONE

È stata presentata con grande successo al teatro Sala Molière di Pozzuoli (ArtGarage – Via Bognar 21) la nuova quattordicesima stagione 2024/2025 che va sotto il titolo di “Donne Donne, Eterni Dei”, citazione tratta dalla celebre aria de “La vedova Allegra” di Franz Lehàr. Sono intervenuti in conferenza il direttore artistico Nando Paone, la direttrice organizzativa Veronica Grossi, la coreografa e direttrice di Artgarage Emma Cianchi, lo storico del cinema Giuseppe Borrone, il regista Carlo Luglio, il cantautore Giovanni Block e molti degli ospiti presenti in cartellone come, Niko Mucci, Francesca Morgante, Laura Pagliara, Mariagiusy Bucciante, Marilena Vitale, Titti Nuzzolese, Roberta Misticone, Gina Perna e il regista Tonino di Ronza, Miriam Candurro, Barbara Palomby e Chiara Alborino.

«Questa stagione nasce nel segno delle donne – ha dichiarato Nando Paone – perché ho voluto schierarmi in prima linea, al loro fianco, in quanto in un mondo ancora troppo maschilista, a mio avviso, penso sia importante che proprio gli uomini diano un segnale di cambiamento»

«A breve comunicheremo i dettagli della rassegna firmata Be Quiet – racconta Giovanni Block – un’esperienza di formazione di giovani cantautori e musicisti attraverso l’attività laboratoriale fino al contatto diretto con il palco. Una vera full immersion nel mondo della musica ma, più precisamente, della musica in teatro, un luogo dove l’ascolto si fa più attento e la parola più intima e quindi particolarmente adatto ad accogliere questo genere musicale»

Saranno 12 gli spettacoli che andranno a comporre il cartellone tra prosa e musica:

12 -13 ottobre – Cristina Donadio in “Storiacce”

26-27 ottobre – Nunzia Schiano in “Mater Purgatori”

23-24 novembre – Simona Boo in concerto

7-8 dicembre – G. Martire, F. Abategiovanni, A. Ippolito, P. Russo, F. Morgante in “La sottile linea rossa”

21-22 dicembre – Antonella Morea in “Donne in-canto”

11-12 gennaio – Monica Paolmby e Chiara Alborino in “Rosaria”

25-26 gennaio – Daniela Giovanetti in “Il Dio dell’acqua”

15-16 febbraio – L. Pagliara e M. Bucciante in “Io sono Medea”

15-16 marzo – Fede ‘n’ Marlen in Concerto

12-13 aprile – T. Nuzzolese e R.Misticone in “Faccere”

10-11 maggio – Gina Perna in “Polveri condominiali”

24-25 maggio – L. Amatucci, G. Amirante, M. Candurro e A. Prisco in “Streghe da marciapiede”

Di seguito il QR Code con tutte le schede artistiche dei 12 spettacoli

DONNE, DONNE, ETERNI DEI (me-qr.com)

Cinema:

Torna, per tutti i mercoledì dal 5 gennaio all’8 febbraio 2025, “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti, ad ingresso gratuito , giunta alla V edizione con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone. La kermesse si affianca ai tradizionali circuiti distributivi per valorizzare quei film underground che, come richiamato nel titolo, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, allo scopo di offrire una vetrina a registi emergenti e ad autori dallo sguardo innovativo. La giuria di qualità vedrà nomi di rilievo del cinema e del giornalismo. Saranno assegnati: il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore e alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella, al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Crociani, di recente scomparso, e il premio del pubblico.

Laboratori:

Prosegue, dopo ventidue anni di attività iniziata con Cetty Sommella, il laboratorio di formazione teatrale , diretto da Nando Paone.

Novità assoluta di questa stagione sarà ogni mercoledì, a partire dall’ultima settimana di ottobre fino a tutto aprile, il laboratorio di cinema , diretto da Carlo Luglio, regista, sceneggiatore e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli (“Il ladro di cardellini”, “Dadapolis”). Il laboratorio sarà finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio di cui, eccezionalmente, si conosce già il cast: Nando Paone, Cristina Donadio, Yulia Majarciuck, Dalal Suleiman, Emanuele Valenti e Vale Lp.

Il calendario sarà aggiornato, nel corso della stagione, con nuove date di eventi e rassegne ancora in lavorazione