DOMENICA 3 MARZO AL TEATRO BOLIVAR Ḕ DI SCENA “NOVA VITA”

Domenica 3 marzo, alle ore 18.00, sul palco del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, 30), diretto da Nu’Tracks, andrà in scena “Nova Vita”, lo spettacolo della Compagnia Plot Twist scritto e diretto da Francesco Pio Romano.

Al giorno d’oggi è difficile crescere un figlio, in qualunque circostanza. Lo è ancor di più se quel figlio è un “errore”, una ragazzata fatta a soli 19 anni. Come si può dunque affrontare la nascita di una nuova vita? È questa la domanda che ci poniamo alla base della vicenda del nostro nuovo spettacolo “Nova Vita”. Peppe è un giovane che è stato catapultato nel mondo degli adulti. A soli 19 anni dovrà gestire un neonato, un nuovo lavoro, una fidanzata che vuole a tutti i costi sposarsi e allargare la famiglia, una padrona di casa ninfomane e il suo marito-cane, con la figura del suo migliore amico morto, che si ripresenta in vesti di angelo, confessandogli una verità che lo spaventa. Come si può uscire da questa situazione?

SOGGETTO

“Nova vita” racconta della nuova vita che dovrà affrontare Peppe, protagonista dello spettacolo “Uagliù”. Entriamo nella parte più profonda di Peppe che, nonostante la giovane età, dovrà affrontare l’ingresso in una nuova casa, la stabilizzazione per un lavoro che non gli piace, l’organizzazione di un matrimonio con una donna che non conosce ancora bene, una proprietaria di casa ninfomane, un figlio e, come se tutto questo non bastasse, la figura costante dell’amico morto che appare come fantasma all’interno della sua nuova casa. La figura di Tonino, amico scomparso, gli farà capire il suo vero animo, facendogli cadere la maschera da sciupafemmine che si era costruito per nascondere la sua vera identità. La sua crisi esploderà nel momento in cui tradirà la fidanzata con la proprietaria di casa che, affamata di carne giovane, sfrutterà il ragazzo per poter placare i suoi voraci istinti sessuali. Il dolce riposo sarà l’unico modo per poter ritornare alla normalità. Raggiungerà Toni nel mondo dei morti quando il marito della proprietaria di casa scoprirà il tradimento. Il marito becco dunque ucciderà il giovane Peppe senza troppi pregiudizi, colpendolo a morte con una vecchia pistola. Peppe, una volta arrivato da Toni, troverà finalmente la sua pace.