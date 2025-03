“Da mendicante a pellegrino: Dio al centro della tua vita”: un cammino di fede per l’Anno Giubilare

In occasione del Giubileo 2025, evento di grazia e rinnovamento spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo, esce “Da mendicante a pellegrino: Dio al centro della tua vita”, il nuovo libro di Antonella Migliorati. Un’opera intensa e profonda che invita il lettore a riscoprire la centralità della fede nella propria esistenza.

Con una prefazione di S.E. Mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania, il volume si presenta come un viaggio spirituale che, attraverso riflessioni, esperienze personali e approfondimenti teologici, guida il lettore verso una relazione più autentica con Dio. Un percorso che unisce la dimensione autobiografica a una solida base di conoscenze sulla dottrina, sulla storia della Chiesa e sugli insegnamenti della fede cattolica.

Il libro è articolato in 23 capitoli. Possiamo individuare quattro macro-sezioni principali. Il libro parte dalle basi della fede cattolica e dalla presentazione dei sacramenti (capitoli 1-8); prosegue con un approfondimento sulla storia della Chiesa e della liturgia (capitoli 9-14); per sfociare poi nel tema della spiritualità e del benessere interiore (capitoli 15-21), nonché della preghiera e delle pratiche devozionali (capitoli 22-23). Il testo ha un’impronta divulgativa e formativa, con frequenti “piccoli consigli” che rendono il contenuto accessibile a un pubblico ampio.

Il libro dedica un’intera sezione al legame tra la pratica della preghiera, la meditazione e il benessere psicofisico. Questa parte è strutturata in diversi capitoli, con particolare attenzione agli effetti della preghiera e della meditazione sul sistema endocrino e neurologico. Il testo esplora in dettaglio l’influenza della meditazione su vari ormoni (serotonina, cortisolo, endorfine, melatonina, ecc.) che regolano lo stato d’animo, riducono lo stress e aumentano il benessere fisico. L’autrice si rifà agli studi scientifici sulla potere terapeutico della preghiera (Prayer-Therapy), in particolare a quelli condotti da Herbert Benson, che ha dimostrato come la ripetizione di parole con un significato positivo durante la preghiera abbassi il livello di cortisolo e migliori la risposta immunitaria e agli esperimenti di neuroscienze con risonanza magnetica funzionale condotti da Andrew Newberg hanno dimostrato che la preghiera attiva aree specifiche del cervello legate alla memoria, all’apprendimento e alla gestione dello stress.

Il libro non si limita a presentare dati scientifici, ma invita il lettore a integrare queste pratiche nella propria vita quotidiana. La preghiera e la meditazione vengono proposte non solo come strumenti spirituali, ma anche come strategie di benessere.

“Da mendicante a pellegrino” è un libro pensato per tutti coloro che desiderano rinnovare il proprio cammino di fede, riscoprire la forza dei sacramenti e vivere con maggiore consapevolezza il Giubileo, ma anche per coloro che vogliono avvicinarsi alla fede. Attraverso il racconto dell’autrice, intervallato da brani autobiografici, si toccano temi fondamentali come la preghiera, la meditazione cristiana, l’amore per il prossimo e il valore della comunità ecclesiale.

Antonella Migliorati (Roma, 1965) risiede a Cerignola, in Puglia. Laureata in Farmacia e Scienze Biologiche, specializzata in Scienze dell’Alimentazione, Dottore di ricerca in Biologia e Fisiopatologia Cellulare, è autrice di varie pubblicazioni tra favole, poesie, romanzi, saggi storici e scientifici. “Da mendicante a pellegrino: Dio al centro della tua vita” è disponibile su Amazon e nei principali bookshop online.

