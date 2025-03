Un nuovo anno alla scoperta della città con Giro Giro Napoli

Napoli si apre ai più piccoli con un nuovo anno di Giro Giro Napoli – la città raccontata ai bambini. Dal 29 marzo al 27 dicembre 2025, ogni sabato, quattro siti d’arte e cultura accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi, offrendo un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole, nel 2024 il progetto ha coinvolto oltre 3.500 partecipanti, dando vita a una vera e propria comunità di piccoli cittadini curiosi e appassionati, napoletani e non.

“Con Giro Giro Napoli, l’Amministrazione comunale assume il ruolo di catalizzatore per riunire istituzioni culturali, musei, fondazioni e luoghi d’arte in una rete virtuosa che valorizzi lo straordinario patrimonio della nostra città” afferma il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo. “Il progetto rende gratuitamente accessibili ai più piccoli alcuni luoghi simbolo di Napoli, sviluppando una narrazione a misura di bambino, e nel farlo persegue un obiettivo strategico: formare i cittadini di domani, coltivando in loro una consapevolezza profonda del valore della cultura come bene comune. Investire nella conoscenza e nella fruizione consapevole del nostro patrimonio significa costruire una comunità più attenta, partecipe e legata alla propria storia, per un futuro in cui Napoli continui a essere fucina di cultura e creatività.”

Il format

A partire dal 29 marzo, saranno 4 i siti gratuitamente visitabili ogni sabato e 2 i turni tra cui sarà possibile scegliere, il primo con partenza alle 10.30 e il secondo con partenza alle 12.00. Novità dell’edizione 2025, gli speciali appuntamenti interattivi che, accanto alla visita al sito d’interesse, proporranno attività laboratoriali a misura di bambino.

Grazie alla trentennale esperienza de Le Nuvole nella didattica museale, ogni appuntamento inviterà a vivere la città con un approccio emozionale e dinamico, capace di coinvolgere non solo i piccoli partecipanti, ma anche gli adulti che li accompagnano.

I siti da scoprire

Tra chiese, castelli, monumenti, parchi, musei e pinacoteche, sono oltre 25 le mete che è possibile scoprire grazie a Giro Giro Napoli. Per l’edizione 2025, il progetto si arricchisce con nuovi siti – tra cui il Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini di Napoli, il MUSAP-Museo Artistico Politecnico, il Museo laboratorio della Civiltà Contadina-Masseria Luce, il Museo Jago, il Belvedere di Monte Echia e la Real Casa Santa dell’Annunziata – che si aggiungono ai luoghi d’arte già coinvolti nel 2024, come Castel Nuovo, Castel Sant’Elmo e Museo del ‘900, la Certosa e Museo nazionale di San Martino, il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con i musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Paleontologia e Fisica, la Fondazione Antonio Morra Greco, il MOArt-Museo Orafo e Artigianato, il Museo nazionale della Ceramica Duca di Martina-Villa Floridiana, il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez e Museo delle Carrozze, il Palazzo Reale di Napoli, il Parco e Tomba di Virgilio, il Pio Monte della Misericordia, il Museo dello Scudillo, IlCartastorie/Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli e le chiese di San Severo al Pendino e Santa Croce e Purgatorio al Mercato.

Dopo la giornata inaugurale di sabato 29 marzo, che vedrà protagonisti il MOART – MUSEO ORAFO E ARTIGIANATO, il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche con il REAL MUSEO MINERALOGICO e il MUSEO ZOOLOGICO e il MUSEO JAGO, si prosegue nel mese di aprile 2025 con il seguente calendario:

sabato 5 aprile

PALAZZO REALE

REAL CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA

PIO MONTE DELLA MISERICORDIA

CASTEL NUOVO

sabato 12 aprile

CASTEL SANT’ELMO E MUSEO DEL NOVECENTO

FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO

COMPLESSO MONUMENTALE E BIBLIOTECA DEI GIROLAMINI DI NAPOLI

ILCARTASTORIE-MUSEO DELL’ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI

sabato 19 aprile

MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES E MUSEO DELLE CARROZZE

CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO

CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO

MUSAP-MUSEO ARTISTICO POLITECNICO

sabato 26 aprile

MUSEO DELLA CERAMICA DUCA DI MARTINA in VILLA FLORIDIANA

PARCO E TOMBA DI VIRGILIO

MUSEO LABORATORIO DELLA CIVILTA’ CONTADINA MASSERIA LUCE

REAL CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA

Come partecipare

Le attività di Giro Giro Napoli sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili. È possibile prenotare inviando un’email all’indirizzo [email protected], specificando l’età dei partecipanti.

Il programma mensile degli itinerari di Giro Giro Napoli è consultabile al link www.comune.napoli.it/giro- giro-napoli