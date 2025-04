“Come Le Donne” di Milena Di Canio, viaggio poetico nell’anima femminile

La casa editrice Controluna è lieta di annunciare l’uscita di “Come Le Donne”, l’opera prima di Milena Di Canio, poetessa esordiente ma già capace di una voce intensa, autentica e profondamente riconoscibile. In un intreccio raffinato di emozioni e parole, Milena Di Canio ci conduce in un percorso introspettivo che attraversa il sentire femminile con la guida simbolica di figure mitiche come Cassandra, Saffo e Circe. Come Le Donne è una silloge che esplora la complessità delle donne, spesso ingabbiate da narrazioni culturali che le vogliono irrazionali se appassionate, fredde se razionali, eccessive se libere di desiderare.

La scrittura della Di Canio è chirurgica e tenera allo stesso tempo: “Recido, cucio, strappo, rattoppo questo amore e queste parole” scrive in uno dei versi, rivelando la cifra stilistica che attraversa tutta l’opera. Una poesia che sa essere confessione e resistenza, che scava nella vulnerabilità e trova nella parola poetica l’unica possibilità di verità.

Laureata in Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di Roma Tre, con una carriera consolidata nel mondo della comunicazione e una formazione come danzatrice e coreografa, l’autrice porta nella sua poesia una ricchezza di linguaggi e sensibilità.

“Come Le Donne” non è solo un’opera letteraria: è un atto di sorellanza, un abbraccio collettivo che racconta un’esperienza solitaria e universale. Una raccolta per tutte e tutti coloro che credono ancora nella forza della poesia come strumento di riconoscimento e di liberazione. Disponibile in libreria e nei principali store online.