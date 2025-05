“Canti di sirene ed altre storie”, al Madre lo spettacolo di Veronica Simioli

Sarà uno degli eventi più prelibati della primavera napoletana, il concerto/spettacolo “Canti di sirene ed altre storie”, desiderato e plasmato dalla cantautrice Veronica Simioli, attesa nel cortile del Museo Madre di Napoli giovedì 29 maggio. Dalle 21, la musicista partenopea che vanta esperienze discografiche e di palco intensamente trasversali – dal pop all’ r’n’b, dal musical alla techno alla canzone melodica in lingua – si esibirà affiancata da una speciale orchestra, la KamAak Ensemble, per condurre la platea in un viaggio esperienziale nel canzoniere napoletano di ogni epoca, tra canzoni di

emigranti, di carcere, di guerra, fino alle serenate e alle rituali tammurriate.

Festa e introspezione, romanticherie e allegrie di comunità, saranno il plot di questa performance in cui Simioli proporrà anche delicate dediche ai cult firmati da Salvatore Di Giacomo, Sergio Bruni, Claudio Mattone e Pino Daniele. Un evento in simbiosi con il palinsesto Core, collettivo reattivo che si prefigge di ribaltare il concetto di intrattenimento attraverso

le diversità dei linguaggi.

“L’idea di creare uno spettacolo come Canti di sirene ed altre storie nasce dall’esigenza di esaltare e proteggere la profondità culturale della nostra terra”, sussurra l’artista. “Il pubblico vivrà un intreccio di racconti, note e canzoni abbracciate dalla poderosa interpretazione dell’ensemble che dividerà il palco con me. Voglio invitare tutti a esplorare

questo patrimonio classico, e non solo, per sorprenderci insieme. Mi emoziona il pensiero di poter navigare su diversi livelli emotivi, ondeggiando nelle danze e nei ritmi ciclici e catartici. Il canto, la recitazione e la coreutica: saremo liberi, saremo vivi”, è la promessa di Simioli. “Significativa sarà la regia di Peppe Lanzetta – aggiunge la cantautrice – che guida con il suo racconto veritiero le mie sensazioni, e la partecipazione di Eddy Napoli”.