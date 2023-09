AL RIONE TERRA DI POZZUOLI ANDRÀ IN SCENA LO SPETTACOLO “MARIA LA PUTEOLANA”

Gli eventi di Antichi Scenari per tutto il weekend animeranno l’antico borgo di arte e bellezza nell’ambito della I edizione della rassegna “Officine Rione Terra”

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, sulla terrazza Centimolo del borgo Rione Terra a Pozzuoli (Na), alle ore 20.30, Antichi Scenari presenta lo spettacolo “Maria La Puteolana”. L’atto unico per due attrici con un coro di danzatori, a cura dell’associazione Luna Nova, è inserito nel programma della I edizione della rassegna “Officine Rione Terra”. Si tratta di una rivisitazione della figura leggendaria puteolana e del racconto del suo spirito libero. Maria finalmente ritorna, parla ad un’attrice, al pubblico e a tutti nel suo luogo d’origine. Teatro, danza e musica si fonderanno in un luogo magico e suggestivo. «Penso che raccontare di Maria oggi nel suo luogo natìo – spiega Veronica Grossi, autrice del soggetto e presidente di Luna Nova – sia importante perché troppo spesso sottovalutata. È stato emozionante liberarla dal suo essere una leggenda e portare alla luce la sua storia di coraggio, di amore per la propria terra, di sfrontata libertà in una società patriarcale». Saranno in scena le attrici Alessandra D’Ambrosio e Anna Moriello con le coreografie di Manuela Barbato. L’ambiente sonoro è di Minni Carbone, il soggetto di Veronica Grossi, il testo di Matteo Biccari e gli elementi decorativi di Antonio Cannavacciuolo.

Nella giornata di domenica 17 settembre, a partire dalle ore 18.00, all’interno del borgo, cuore pulsante di Pozzuoli, avrà luogo l’inaugurazione dell’apertura delle botteghe con una festa diffusa di artisti di strada e performance di danza e musica che animeranno vicoli e piazzette. Il percorso condurrà a panorami mozzafiato tutti da scoprire con esposizioni artistiche e artigianali per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica. Le botteghe aperte e fruibili saranno quelle storiche del Rione ma anche le più recenti con spazi dedicati all’antiquariato, al turismo, al ‘700 napoletano, all’arte presepiale e pastorale, alle ceramiche artistiche, all’abbigliamento uomo/donna, ai souvenir e prodotti tipici, dipinti ed accessori, a calzaturifici e progetti di design. L’Ente parco regionale Campi flegrei parteciperà con attività dedicate al tema dell’ambiente ed esposizioni con un Hub Culturale che, da domenica 30 settembre, partendo dalle peculiarità geologiche, storiche e appunto ambientali del comprensorio flegreo, lo promuoverà nei suoi diversi aspetti e nel rispetto della natura verso forme di turismo sostenibile e consapevole. Il suggestivo palazzo di fronte alla Cattedrale diventerà dunque uno spazio polifunzionale per cittadini e turisti, una sorta di ‘porta d’ingresso’ dei Campi Flegrei, con spazi dedicati a: